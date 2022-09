El ministro de Salud de la Provincia participó del 10º Congreso de Medicina General en La Costa

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, participó del acto inaugural del 10º Congreso de Medicina General y Equipo de Salud, que se desarrolló en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. Las actividades, organizadas por la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires (AMGBA) junto a la Municipalidad de La Costa y el Movimiento por la Salud de los Pueblos, se extendieron a lo largo de cuatro jornadas y concluyeron el sábado pasado.



En su paso por el Partido de La Costa, Kreplak destacó la necesidad de “construir una salud más justa y que llegue a todos”. En este marco, consideró: “Tenemos mucho por hacer, pero hay mucho que se ha hecho”.



Kreplak subrayó que, cuando comenzó el gobierno de Axel Kicillof en 2020, el 5,1% del presupuesto provincial se destinaba a la salud. “En el 2022, sin la pandemia, llega al 7,1%”, aseguró y agregó: “Esos recursos que quizás antes estaban en la especulación financiera, hoy se pusieron al servicio de la salud. Se invirtió en los hospitales y se han incorporado miles de trabajadores”.



Respecto a la pandemia de COVID-19, el ministro de Salud reflexionó: “Los trabajadores de la salud han hecho mucho, han tenido la responsabilidad de conducir a un pueblo que también ha hecho mucho. Hemos logrado pasar ese momento, con muchas pérdidas como no se podía evitar en una pandemia, pero al menos con la certeza de que estaba el Estado para darle un cuidado a todos y todas. Esa construcción, ese valor, ese esfuerzo que se ha hecho, hay que ponerlo por delante».



De la apertura del congreso también participaron en la mesa principal la presidenta de AMGBA, Cintia Altamirano, y el secretario de Salud de La Costa, Juan de Jesús, quien señaló: “Es un orgullo para nosotros tener una décima edición del Congreso de Medicina General con la participación del ministro y una gran concurrencia con más de 600 inscriptos”.



De Jesús se refirió a la “mirada de la salud como un derecho no solamente individual, sino también social y universal” y añadió: “Vamos a un modelo de atención primaria, donde el sujeto de la salud es la persona. La salud no la vamos a buscar al hospital: al hospital vamos a recuperarla, en los barrios y en nuestra casa están la promoción, la prevención y la disminución de los riesgos, que son todas aquellas cosas que nos permiten tener una vida más saludable”.



En este sentido, el secretario de Salud indicó: “Estamos trabajando en los Centros de Atención Primaria de la Salud del distrito y en redes integradas al sistema de Salud, lo que nos permite articular, coordinar y prestar un servicio mucho más organizado”.