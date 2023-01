Siguen los choques y despites en rutas de la región

Betiana Insaurralde desde Dolores detalló a Radio Noticias sobre un accidente en la Ruta 2 en el límite del Partido de Lezama Y Castelli, en el km 168.

También hay que hablar de otro accidente fuertísimo en la Ruta 41, ruta que no es autovía, entonces se sabe que es más propensa a los accidentes y más en esta época del año. En el km 38 cerca de la localidad de Pila chocaron de frente un auto y un colectivo, con destino a Córdoba. No hubo heridos de gravedad,los integrantes del auto fueron trasladados al hospital de Pila y los pasajeros del colectivo asistidos por la Municipalidad de dicha localidad, así podían esperar al cambio de unidad ya que la que chocó no podía continuar el viaje.