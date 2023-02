Visto en las redes: «No me cosifiquen» por mostrar la …

Haciendo gala de su sentido del humor el Ex candidato a intendente de de Consenso Federal en el 2019, Carlos «El Perro» Gonzalez (62), pidió en un posteo en sus redes sociales que «no lo cosifiquen».

Definición: Cosificar

Considerar y tratar como cosa a alguien o algo que no lo es.

Buen díaaaaaaaa !!! Feliz domingo para todos !!! POR FAVOR NO ME COSIFIQUEN publicó en sus redes sociales el 5 de febrero al mediodía

Aun no se sabe si el periodista, ex combatiente y dirigente político esta decidido a pedir en este 2023 el voto de la gente. Lo que si se puede ver que conserva un buen estado físico que le permite mostrar con orgullo sus partes pudorosas.

Esto no quiere decir que Gonzalez le de la espalda a la política, ni que piensa que de esta manera va lograr que la urna se llene de votos. Muchos de los que la dieron un «me gusta» o un comentario son vecinos, algunos destacados dirigentes y hasta concejales en actividad. Los comentarios y me gusta no lograron superar los algo mas de dos mil votos conseguidos en el 2019, aquí algunos de los mas llamativos.

Comentarios en redes:

Elsa Lamin Ochoa A simple vista a ese camino de tierra lo a recorrido algún paisano

Evangelina Cordone Admirable su postura señor

Claudia Fernanda Zappino muy apretado eso….

Fernando Daher Eso. No se hace. Ponele pelos hdp

Eduardo Ruben Juarez ese perro ya es un lindo gatito jajaja

Christian Dearmas Ni sol Pérez se atrevió a tanto

Hernan Amarilla APA perrito saliendo del closet

Mas allá del humor su nivel de reconocimiento en La Costa y su forma tan particular y disruptiva de comunicar hace pensar a varios armadores del territorio que no estaría mal sacarlo a la arena electoral. ¿Será posible, luego de esta foto, verlo hablando del futuro que desea para La Costa?