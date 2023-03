La Consejera Escolar del Partido de La Costa, Roxana Cavallini, se expresó en Radio Noticias donde relató el intento de robo que sufrió en su propiedad junto a sus hijas. La dirigente política marcó que fueron dos hombres armados que ingresaron por la ventana a la hora de la cena.

Me pedía los dolares, le digo no mirá, no tengo dolares, me parece que te equivocaste de casa.