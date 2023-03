Prioletta | «Me gustaría ser candidato, para eso hago política»

El ex concejal del Partido de La Costa, Oscar Prioletta, se expresó en Radio Noticias sobre el armado de un espacio de discusión junto a otros destacados dirigentes de la UCR local con el objetivo de generar un «semillero político». Además, el también profesional de la salud no descartó sus intenciones de formar parte de una lista de cara a las elecciones PASO 2023.

Yo no se si voy a ser candidato, pero si me preguntas si me gustaría, por supuesto que me gustaría, para eso hago política.