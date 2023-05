La Costa | Piñas van piñas vienen, los de Juntos se entretienen

La interna de Juntos en el Partido de La Costa sumó un nuevo capitulo protagonizado por pesos pesados. Es que mientras la lista de pre candidatos se sigue engrosando y ya suma 8 nombres, algunos de los dirigentes no pierden el tiempo y sacan trapitos al sol de cara a una PASO más que compleja.

En las ultimas horas, el siempre picante Marcos «Cotoco» García volvió a confirmar que no se baja de la contienda y atendió a Matías Porta, ex socio político y actual presidente del Consejo Escolar como así también al Concejal Radical, Daniel López.

«No voy a ser el único candidato de Cambiemos. Pero no se dejen engañar ni confundir: el 8 estuve con Santilli, hay videos, estuvimos charlando sobre lo que veíamos para la política de la Provincia de Buenos Aires y del Partido de La Costa», marcó Cotoco en redes sociales y Porta retrucó:

«Basta de especulaciones, basta de mentirle a la gente», en referencia al video de Cotoco junto a Diego Santilli. «Anoche estuve con el Colo Santilli en la cena anual de dirigentes y candidatos, este año tenemos todas las oportunidades para ganar y todo el apoyo de Diego para hacerlo», escribió el presidente del Consejo Escolar Costero.

¿Y donde entra Dani López?

López sin comerla ni beberla recibió una picanteada de García, la cual deja en claro que Cotoco va por todo dentro de los ex Cambiemos:

«López no me da garantía que el lunes posterior a la elección no arregle con De Jesús y me traicione si le gano. Si gana él, yo lo voy a acompañar, pero si yo gano no me da tranquilidad. Por ahí Flavia (Delmonte) tiene otros valores”, dijo García en una entrevista brindada a Radio Noticias 105.7.

Ante la pregunta si le «compraría un terreno» a Daniel López, Cotoco García respondió que no y destacó:

Se lo compraría más a Cristian Cardozo, que va a ser mi principal rival y mi principal adversario antes que a Daniel López. Le tengo más confianza. Y estoy hablando de mi principal adversario. Pero a pesar que ha gobernado muy mal le tengo más confianza que a López.

Sin dudas, «Piñas van piñas vienen, los de Juntos se entretienen».