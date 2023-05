Nueva fecha del torneo “45° Aniversario del Partido de La Costa”

Este domingo 28 de mayo se disputará la 7ª fecha del campeonato de la Liga de Fútbol de La Costa, con todos los partidos en simultáneo a las 15.30.



Los partidos de la séptima fecha de la Liga de Fútbol:



DOMINGO 28



Defensores de Villa Clelia vs Cosme Argerich

Social Mar del Tuyú vs All Boys

Núcleo vs Fomento San Bernardo

CADU vs Social Santa Teresita

Las Quintas vs El Gran Porvenir

Popular Lavalle vs Social Mar de Ajó



FÚTBOL FEMENINO



Como partidos destacados para este sábado 27 se verán las caras el líder Social Mar de Ajó y Cosme Argerich. Mientras que Núcleo, marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones, se enfrentará a Fomento San Bernardo.



SÁBADO 27



Fomento San Bernardo vs Núcleo

Cosme Argerich vs Social Mar de Ajó

Social Las Toninas vs Def. de Villa Clelia

Social Santa Teresita vs Las Quintas