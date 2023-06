El guardavidas de San Bernardo fue eliminado de MasterChef y compartió una publicación en redes sobre su paso por el reality

Juan Francisco Moro fue eliminado de MasterChef y en sus redes, luego de la emisión del programa, el guardavidas de San Bernardo compartió una publicación reflexionando sobre su paso por el reality.

«Pasaron 13 semanas más de 3 meses que viví de todo, todos los sentimientos juntos, alegría, felicidad, tristeza, enojo, bronca y mas!! Y ojalá ustedes hayan podido divertirse y Emocionarse conmigo», comenzó Juan Francisco Moro en su posteo en Instagram.

«Solamente puedo decir GRACIAS», señaló el participante. Y luego marcó: «A toda la gente que me empezó a seguir, y día a día me fue dando su cariño, con un mensaje, un me gusta en alguna foto o de alguna manera me llego! A mi familia y mis amigos que siempre bancaron cuando me iba mal y se alegraron cuando me iba bien!».

«A todos los compañeros con lo que compartimos algo sin igual, que de esta manera jamás se nos va a volver a repetir, pero seguramente todos los recordaremos por siempre en nuestras vidas!», continuó.

Luego, Juan Francisco le dedicó unas palabras al jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis: «Al jurado por todas las devoluciones que me dieron que sin dudas lo único que hicieron fue hacerme crecer y seguir mejorando».

Y destacó: «Me quedo con ganas de más,sabiendo que todavía tengo mucho por ofrecer y mejorar. Hoy un poco triste! Pero sin dudas muy muy feliz de haberlo vivido!».

«Ojalá me sigan acompañando en todo lo que vendrá! Perdón a quienes me querían ver en la final, lo intenté, di todo como siempre, y yo también lo quería. Y me queda por siempre la gente que se alegró y divirtió conmigo o también se emociono y se le cayó alguna lágrima y Mucho más podría decir pero en fin, esto es un show y debe continuar. Gracias», cerró Juan Francisco en su publicación.

Fuente FM La Marea