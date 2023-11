Flavia Delmonte | «Voy a votar a Milei»

La senadora costera de origen Radical y la cual milita dentro de Juntos, Flavia Delmonte, se expresó en Radio Noticias de cara al balotaje 2023 y reafirmó lo publicado en sus redes sociales: «voy a votar a Milei».

Delmonte había escrito en sus plataformas digitales:

MI DECISIÓN: VOY A VOTAR A JAVIER MILEI.

Me tomé varios días para poder analizar bien las propuestas de los dos candidatos que competirán en el ballotage presidencial el próximo 19 de noviembre y he decidido no ser cómplice, con mi voto, de 4 años más de kirchnerismo para nuestro país.

Desde que asumió el Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) se agravaron problemas estructurales que los mismos de siempre no van a resolver. La pobreza está en niveles alarmantes para nuestra sociedad, casi la mitad de la población no llega a fin de mes y no se crean nuevos puestos de trabajo. La inflación está rozando la hiper y nada hace prever que un nuevo mandato kirchnerista pueda bajar este índice que pega de lleno en la economía de los que menos tienen.

Tengo mis reparos también de Javier Milei, no comparto muchas de las ideas que ha expresado en los medios de comunicación. Como radical y alfonsinista, me ofendieron varias de las cosas que ha dicho sobre la UCR y sobre mi mayor referente político: Raúl Alfonsín. Pero… ¿qué debe prevalecer más: una ofensa personal o el futuro del país? En mi caso, opté por dejar de lado el orgullo y entender que el bienestar de los argentinos siempre está por sobre todo.

Entiendo también que muchas de las medidas polémicas -como mínimo- requieren de una ley y ahí, los diferentes bloques políticos podrán debatirlo y, de ser necesario, rechazarlo. Pero de algo estoy convencida: Massa no puede ser nunca la respuesta a los problemas que su propio gobierno profundizó.